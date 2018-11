Val d’Oise : Un lycéen a étranglé son professeur

Le vendredi 9 novembre 2018, un lycéen de 16 ans a été mis en examen pour « violences aggravées ». En effet, le parquet de Pontoise déclare que l’adolescent a frappé et étranglé son professeur de mathématiques.

L’incident a eu lieu dans un lycée de Créteil. Le parquet a déclaré au Huffington Post le dimanche 11 novembre 2018 que le lycéen est actuellement mis en examen.

Selon le parquet, « le lycéen a été présenté à un juge des enfants et placé sous contrôle judiciaire ». De plus, le jeune homme ne peut plus s’approcher de son lycée ou du professeur agressé.

Le déroulement des évènements

Le vendredi 9 novembre 2018, vers 15h, le lycéen a brutalement agressé son professeur. Ce dernier l’avait effectivement exclu de sa classe un peu plus tôt.

Une source proche du dossier raconte qu’ « il a porté un coup avec la paume de sa main sur le nez du professeur ». Ensuite, il « l’a saisi par le cou pour l’étrangler ».

L’enquête a révélé que les autres élèves présents dans la classe sont intervenus. Ils ont tenté de séparer les deux hommes et de maîtriser leur camarade de classe.

La police a interpellé le lycéen et l’a placé en garde à vue. C’est le commissariat d’Argenteuil qui se charge de l’enquête.

2 jours d’ITT pour le professeur

Les secours ont transporté le professeur aux urgences d’Argenteuil. Il présentait des blessures légères au niveau du cou. Le parquet informe qu’il a reçu deux jours d’incapacité temporaire de travail (ITT).

Par ailleurs, cet incident n’est pas le premier dont sont victimes les professeurs. Trois semaines auparavant, un autre élève avait aussi agressé une professeure. L’agression, prise en vidéo, a eu lieu dans un lycée de Créteil, et montre l’élève en train de braquer une arme factice sur la professeure.

Face à cette montée de violence envers les professeurs, le gouverneur a annoncé qu’ il présentera un plan d’action à la mi-décembre 2018.