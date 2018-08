Une jeune femme chute de son balcon durant une soirée

Le drame s’est déroulé ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche. Alors que la jeune femme âgée de 25 ans avait organisé une fête avec des amis chez elle, elle est tombée de son balcon. La chute du premier étage a été extrêmement brutale. L’accident s’est déroulé du Manin, dans le XIXème arrondissement de la capitale. Aux alentours de 2h20 du matin, les pompiers ont été appelés par ses amis, en panique, pour intervenir et tenter de la sauver.

Un dramatique accident

La jeune femme avait organisé une soirée chez elle. Il y avait environ quinze personnes dans le petit appartement parisien. Ils passaient une bonne soirée, mais l’alcool s’était bien évidemment invité. Et la jeune fille avait bien trop bu. Elle s’est assise sur le bord de la fenêtre et a malheureusement basculé, cette dernière étant grande ouverte. Personne n’a rien pu faire pour la retenir et elle est violemment tombée, faisant une chute de plusieurs mètres.

Les participants de la fête ont tous été entendus par les forces de l’ordre. Les témoignages sont à peu près tous similaires. On constate ainsi que la jeune femme a tout simplement basculé en arrière, sans doute à cause de l’alcool qu’elle avait ingéré.

Des secours immédiats

La victime a immédiatement été évacuée et conduite à l’hôpital Henri-Mondor de Créteil dans le Val-de-Marne. Le pronostic vital est engagé et ses chances de survie semblent relativement faibles pour le moment.

On ne rappellera jamais suffisamment à quel point l’alcool peut être dangereux et modifier les comportements. Cette jeune fille ne faisait que s’amuser avec ses amis et a pris des risques inconsidérés pour rigoler. Malheureusement, la situation est dramatique et elle risque de ne pas s’en sortir. Espérons que tout se finira bien et que la jeune femme ne gardera pas de séquelles de cet accident qui aurait pu être évité.