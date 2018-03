Un passager se dénude et commence à se masturber devant un porno à bord d’un avion

Dans la catégorie des comportements à éviter à tout prix à bord d’un avion, on tient sans doute le summum, mieux encore que le passager atteint d’aérophagie il y a quelques semaines. Dans un vol qui partait de Malaisie, un homme a commencé à se masturber, nu devant un film porno lancé sur son ordinateur portable. Puis il a essayé d’embrasser une hôtesse de l’air.

On ignore la raison de son comportement

S’agissait-il d’un pari ? La première fois qu’il prenait l’avion ? Un acte de démence passagère ? L’alcool ? On ignore pourquoi ce jeune homme de 20 ans originaire du Bangladesh s’est comporté de façon aussi étrange samedi dernier.

Il se trouvait à bord d’un Boeing 737 qui venait de décoller de Kuala Lumpur en Malaisie. Etudiant, il commence par se déshabiller dans la cabine puis à se masturber en regardant un film pornographique. Lorsque le personnel naviguant lui demande d’arrêter, il s’exécute initialement. Mais, quelques instants plus tard, il se rend aux toilettes et essaie d’embrasser une hôtesse de l’air sur le chemin. Quand elle rejette ses avances, il devient alors agressif et essaie de la frapper selon nos confrères du Sun.

Des passagers et des membres de l’équipage travaillent alors de concert pour le neutraliser et l’attacher avec un bout de vêtement pour le reste du vol. L’homme tente alors de se masturber à nouveau. L’équipage est obligé de l’attacher de façon plus sévère afin qu’il ne puisse plus bouger. C’est à ce moment-là, qu’il aurait décidé d’uriner sur son siège. A l’arrivée à Dhaka au Bangladesh, l’homme a été arrêté par la police.