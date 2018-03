Un jeune belge meurt électrocuté par son smartphone dans son bain

C’est un véritable drame qui s’est déroulé ce week-end du côté de Charleroi en Belgique. Un jeune de 14 ans est mort électrocuté dans son bain à cause de smartphone.

Il était sans doute en train de charger

Hugo avait 14 ans. Comme beaucoup d’adolescents, il avait du mal à abandonner son smartphone plus de quelques instants. Même alors qu’il prenait son bain. Mais, ce dimanche, en fin de journée à Pont-de-Loup, une commune belge située près de Charleroi cette mauvaise habitude lui a été fatale et laisse sa famille endeuillée.

En effet, alors qu’il prenait son bain, le jeune homme a été électrocuté par son smartphone. Selon les premières informations, celui-ci était vraisemblablement en train de charger en même temps expliquent nos confrères de Sud Info. Les secours n’ont rien pu faire. Le jeune homme est décédé lors de son admission à l’hôpital.

Ce type de situation arrive de plus en plus ces derniers mois. Peu de personnes réalisent la dangerosité d’un chargeur près de l’eau. Pourtant, elle est très importante comme l’explique le médecin Fréderic Adnet :