Elle tue sa fille de 3 ans, star de Youtube, et son fils de 7 ans puis se jette d’un pont

Le terrible incident est survenu à Charlotte-Mecklenburg, en Caroline du Nord aux Etats-Unis. Une femme de 34 ans s’est jetée d’un pont après avoir assassiné ses 2 enfants, âgés de 3 et 7 ans, à son domicile. La plus jeune des enfants était une star de Youtube, qui apparaissait souvent dans les vidéos de sa mère.

Un acte désespéré

Après avoir reçu plusieurs appel de témoins, la police a découvert le corps sans vie de cette mère de 34 ans. Mais les enquêteurs ont fait une découverte encore plus macabre en se rendant au domicile de celle-ci, où ils ont découvert les 2 enfants gravement mutilés. Ils ont ensuite été transféré à l’hôpital, où les médecins ont dû constater le décès.

La mère a ensuite été identifiée en tant que Christina Treadway, mère d’Iliyah Miller, 3 ans, et Isaiah Miller, 7 ans. La cause de la mort des deux enfants n’a pas été formellement divulguée, mais on sait que ces derniers ont été “sauvagement assassinés“.

Le père des 2 enfants assistait au même moment à un match de football. Il avait reçu un message inquiétant de sa femme avant qu’elle ne commette l’irréparable, lui disant qu’elle l’aimait et qu’elle souhaitait en finir avec la vie.

Pourtant, quelques semaines plus tôt seulement, la jeune mère s’affichait avec ses enfants dans des vidéos Youtube où on pouvait les voir plein de joie.