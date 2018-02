Une tête humaine dans la valise d’un touriste américain au Japon

L’homme est soupçonné d’avoir tué et démembré une jeune femme après la découverte d’une tête, d’un torse et d’autres parties d’un corps.

Les scènes d’horreur se poursuivent autour de cet appartement d’Osaka loué par un touriste américain au Japon. Après la découverte il y a deux jours d’une tête humaine la police a mis la main sur un torse et d’autres parties appartenant sans doute au même cadavre ce lundi matin.

Le corps séparé en plusieurs endroits

Le suspect se nomme Yevgeniy Vasilievich Bayraktar et vit à New-York. Il a été arrêté la semaine dernière dans le cadre d’une enquête sur la disparition d’une femme de 27 ans. Après avoir retrouvé une tête décapitée dans l’appartement qu’il louait, les policiers ont analysé les images de vidéosurveillance. On y voit la jeune femme entrer avec lui dans un immeuble dont elle n’est jamais ressortie. En revanche, il réalise plusieurs allers-retours avec un gros sac.

Ses derniers messages laissés à des amis indiquaient qu’elle allait voir un homme rencontré sur Internet. Il a reconnu avoir “abandonné le corps de la femme” selon la chaîne japonaise NHK. Les policiers pensent que les différentes parties de corps appartiennent toutes à la jeune femme. Lundi, un torse et deux bras ont été retrouvés dans une zone montagneuse près d’Osaka, et deux jambes à Kyoto, 50 kilomètres plus loin. Le reste du corps n’a pas encore été retrouvé.