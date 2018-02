Des “terroristes” vegans ont vandalisé un restaurant de viande à Grenoble

Le restaurant grenoblois “La Boucherie” a fait l’objet d’un attaque singulière le dimanche 25 février 2018. En effet, le slogan “Vegan Terror” a été tagué en noir sur les murs de la boutique, et celle-ci a été violemment vandalisée dans le cadre de ce qui semble donc être un acte de “terrorisme vegan”.

La piste vegan écartée par les gérants

Le restaurant a subi des dommages importants, avec près de 14 vitres brisées. Les gérants étaient d’ailleurs sur place lorsqu’un individu vêtu de noir et portant une cagoule s’en est pris à leur enseigne. La police est ensuite intervenu vers 3 heures du matin et n’a pu que constater l’ampleur des dégâts.

L’enquête permettra de confirmer s’il s’agit bien d’une attaque vegan. Mais les patrons du restaurant en doute beaucoup. En effet, Marie-Anne et Alexandre, qui ont repris ce restaurant et l’hôtel dont il fait partie il y a un an, pensent qu’il s’agit d’un acte de jalousie.

Marie-Anne s’est dite “dégoûtée” par cette attaque, qu’elle qualifie par ailleurs d'”ignoble”.

On se bat pour faire marcher une affaire. On fait tout pour donner de la qualité. Avant, c’était “cauchemar en cuisine”. On a tout refait et mis aux normes.

Le restaurant a rouvert dès hier midi.