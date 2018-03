Tamy face à son obésité morbide : son ventre touche le sol

Un événement peut remettre en question toute une vie. C’est ce qui est arrivé à Tamy Lyn Murrel, une Américaine qui pèse aujourd’hui 298 kg. La mort de son père alors qu’elle était enfant l’a plongée dans une spirale négative.

Tamy avait seulement huit ans lorsque son père est décédé d’une crise cardiaque. Elle rentrait à peine de l’école, lorsqu’il est décédé dans la cuisine. Une disparition à laquelle, elle n’était pas équipée pour faire face. Elle avait alors un “poids normal” comme elle le confie à l’émission américaine TLC. Mais, sa mère qui affronte une dépression sévère la laisse tout gérer, y compris les courses. L’enfant achète alors sodas, sucreries et glaces à la pelle.

J’achetais parce qu’elle me donnait de l’argent et elle me laissait faire ce que je voulais