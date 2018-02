Suisse : Un convoyeur de fonds livre plusieurs millions pour faire libérer sa fille kidnappée

Sur les coups de 19h30 à Lyon, jeudi soir, une jeune femme de 22 ans est kidnappée. Pourquoi ? Ses ravisseurs vont obliger son père convoyeur de fonds à détourner son camion blindé. Un butin de plusieurs millions de francs suisses…

Le père était en pleine tournée dans son fourgon

C’est un scénario qui ressemble à un nouvel épisode de Jason Bourne ou de James Bond. Mais, c’est pourtant, ce qu’il s’est passé entre Lyon et la Suisse, ce jeudi soir. Deux faux plombiers se rendent alors au domicile d’une jeune femme de 22 ans selon les informations de nos confrères d’Europe 1. Ils la kidnappent et l’embarquent dans un véhicule. Son père, alors au travail est tout de suite prévenu pour exiger une rançon. Celui-ci est convoyeur de fonds en Suisse. Selon les premières informations, il est alors en pleine tournée avec un camion blindé bourré d’argent.

Il se rend alors dans le canton de Vaud en Suisse où les malfrats lui ont donné rendez-vous sur un parking. Trois hommes l’attendent et mettent la main sur un butin évalué entre 15 et 30 millions de francs suisses (de 13 à 26 millions d’euros). La jeune fille kidnappée a ensuite été relâchée au bord d’une route vers 22h. L’enquête est désormais entre les mains de la police judiciaire de Lyon en collaboration avec la police cantonale de Vaud.