Suicide en direct sur Periscope : le terrible geste de 2 adolescents russes.

C’est dans la région de Pskov en Russie que ce drame a eu lieu. Deux adolescents âgés de 15 ans, Denis et Katya, se sont filmés en train de tirer sur la police avant de se donner la mort en direct sur l’application Periscope.

Dans la vidéo diffusée sur Periscope, on peut voir les deux jeunes gens alcoolisés tirer sur une fourgonnette de la police locale depuis une maison, à l’aide d’un fusil de chasse. Les forces de l’ordre ont préféré ne pas répliquer directement aux tirs, et ont plutôt essayé de les persuader de se rendre. Mais après un long silence des deux adolescents, les forces spéciales ont finalement pénétré dans la demeure pour y découvrir leur corps sans vie.

Le début de cette tragédie a commencé par une fugue de Katya suite à une dispute avec sa mère, qui refusait qu’elle veille tard avec son petit ami Denis. L’accrochage aurait même été violent, puisque Katya a fini par menacer sa génitrice avec un couteau, tandis que Denis lui tirait dessus avec un pistolet à air comprimé.

Les deux adolescents s’étaient en suite retranchés dans un cottage de leur village où, lourdement armés, ils s’en sont pris à la police. D’après le site russe Lenta.ru, Denis a laissé un message d’adieu sur son compte instagram.

Adieu tout le monde, amis, famille, et les autres. Ne vous inquiétez pas, je vais vivre d’une autre belle manière. Bon courage à tout le monde dans la vie et s’il vous plait, n’ayez pas peur de vivre comme vous l’entendez, et comme vous le pensez nécessaire. Une vie de plaisir est la meilleure vie. Je vous aime.