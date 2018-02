Suède : une jeune femme défigurée après un combat contre un agresseur sexuel

Nous sommes la semaine dernière à Malmö, la ville de naissance de Zlatan Ibrahimovic. Sophie Johanson, une jeune femme de 19 ans est venue danser dans une discothèque avec des amis. Jusqu’à ce qu’un individu s’approche et se montre un peu trop insistant.

La tête fracassée avec une bouteille de verre

L’homme âgé d’une vingtaine d’années s’approche derrière elle et commence par lui mettre la main aux fesses puis la glisse dans son entrejambe. Pas vraiment décidée à se laisser faire la jeune femme se retourne et frappe l’agresseur. Mais, celui-ci voit alors rouge et la frappe d’un coup de poing. Puis, il attrape une bouteille de verre et l’utilise pour lui fracasser le visage. La victime a été emmenée très vite à l’hôpital où elle a été soignée.

Malheureusement l’agresseur n’a pas été identifié et la police a donc classé l’enquête. Un appel à témoins a été lancé et pourrait toutefois permettre de la relancer.