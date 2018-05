Snapchat : deux adolescentes arrêtées pour avoir torturé à mort un chaton

Deux adolescentes de Wichita Falls, au Texas, ont été arrêtées à la suite d’une vidéo Snapchat qui les montre en train de torturer un chaton et de l’éventrer

La police a déclaré que les filles, dont les noms sont sujet à l’anonymat en raison de leurs jeunes âges, pourraient être poursuivies pour “acte de cruauté” envers un animal

Dans une vidéo troublante, on voit l’une des adolescents frapper un chaton noir et blanc à la tête, avec ce qui semble être un grand couteau de cuisine

La même adolescente étale alors un sac en plastique sur le sol et utilise le couteau de cuisine pour ouvrir le ventre du chaton.

Un chaton cruellement torturé

Dans la vidéo, qui a été postée sur Snapchat et ensuite largement partagée sur d’autres réseaux sociaux, on voit une adolescente en train d’enfoncer la lame d’un couteau dans le cou d’un chaton noir et blanc. L’animal, impuissant, est secoué de spasmes de douleur. Ensuite, dans une autre séquence, la jeune fille dépose au sol un sac en plastique contenant apparemment l’animal. On voit ensuite le chaton convulser au sol sur le dos, avant de mourir.

La police de Wichita Falls Sgt. Harold McClure a décrit la vidéo comme extrêmement choquante et dérangeante.

Nous sommes pleinement conscients de la situation et la police pour mineurs enquête sur cette affaire.

a-t-il déclaré à Times Record News.

La vidéo ne vaut pas la peine d’être regardée. C’est mauvais.

Des internautes indignés

Beaucoup de personnes ont partagé leur indignation sur les réseaux sociaux, face à ces images cruelles.

Parmi celles-ci, Alecia Jane Lindsey par exemple a déclaré :

Sérieusement – j’ai mal à l’estomac. Comment peut-elle faire cela à un animal. Depuis combien de temps cela dure… y a de quoi s’inquiéter… Et la fille qui était là pour filmer sous plusieurs angles – WTF.

Certains internautes très en colère souhaitent que les adolescentes soient lourdement condamnées.

A tout ceux qui pensent “ce ne sont que des enfants”. Voyons comment VOUS vous sentiriez si VOTRE enfant décidait de découper un chaton. C’est comme cela que ça commence ! D’abord un animal et ensuite un humain !

D’autre comme Madelyn Daniels Baptist sont plus pragmatiques, invitant à apporter une aide psychologique aux adolescentes :