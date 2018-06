Silver Airways : Un couple filmé en plein ébat sexuel dans un avion devant les autres passagers

La scène se déroule dans un avion en direction du Mexique. Un couple est assis dans le fond de l’appareil. Toutefois, à deux rangées derrière eux, un autre couple sans gêne est en plein ébat sexuel. Oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, la femme filmée est à cheval sur son partenaire devant tous les autres passagers. Et les vas-et-viens du couple laissent peu de place à l’imagination…

La vidéo de 45 secondes a été publiée sur Twitter par Kiley Tully. Elle était accompagnée de la phrase suivante: «Mes parents essayaient d’avoir un voyage paisible au Mexique quand ils m’ont envoyé ceci ». Dans les images, on peut voir que les autres passages, de dos, n’ont pas remarqué la scène torride qui se déroule tout près d’eux.

La vidéo est tellement explicite qu’elle a laissé sans voix les 5,6 millions de tweetos, qui l’ont déjà regardée. Selon Daily Mail,, la scène s’est déroulée dans un petit avion de la compagnie aérienne Silver Airways. En effet, la compagnie a confirmé que la vidéo a été prise sur l’un de ses vols. Elle a aussi déclaré condamner ce type de comportement.

My mom and dad were just trying to have a peaceful trip to Mexico and then they sent me this…….. pic.twitter.com/QxE6JskzuE

— Kiley Tully (@KileyTully) June 17, 2018