Seine-et-Marne : Un garçon tire dans la cour de son école avec l’arme de son père

C’est à Moissy-Cramayel en Seine-et-Marne ce mardi 22 janvier 2019 que les faits se sont déroulés. En pleine après-midi dans la cour de récréation de son école (l’école Les Grès), un enfant de sept ans, élève de CE1, a sorti une arme avant de l’utiliser. Le petit garçon s’en est ensuite débarrassé dans un coin de la cour. Par la suite, la police est intervenue.

Le numéro de série de l’arme a ainsi pu permettre l’identification du jeune garçon qui s’en était servi. D’après l’AFP, le petit bonhomme a utilisé l’arme de poing de son père policier qui n’exerce pas son métier en Seine-et-Marne. Mercredi, le parquet de Melun a déclaré :

L’enfant a pris l’arme de son père, l’a amenée à l’école et a tiré avec pendant la récréation.

Plus de peur que de mal

Par chance, le procureur Béatrice Angelelli a confirmé l’information de nos confrères du Parisien affirmant que personne n’a été blessé durant cet incident. Cette histoire aurait pu extrêmement mal se terminer.

En raison de l’âge de l’enfant, le parquet de Melun va donc classer l’enquête. Cependant, une enquête disciplinaire sera menée afin de savoir comment ce petit garçon a pu se retrouver en possession d’une telle arme. Le chef du parquet a déclaré :

C’est désormais à la hiérarchie policière d’éclaircir les conditions dans lesquelles cet enfant a pu emporter cette arme.

Le Parisien a contacté l’inspection académique. Nos confrères ont ainsi pu confirmer que « les élèves ne sont pas choqués » et que « l’école continue son fonctionnement normal » dès ce jeudi matin.

Vous l’aurez compris, il y a donc eu plus de peur que de mal. Nul doute que le père du petit garçon ne fera plus jamais l’erreur de laisser son arme à la porter de son enfant. Ce dernier ne devrait également plus avoir l’envie de lui la prendre.