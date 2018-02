Royaume-Uni : ils torturent à mort leur amie, mère de 4 enfants

Les faits se sont déroulés à Nuneaton, au Royaume-Uni, en juin 2017. Dominic Wallis, âgé de 28 ans, et sa petite amie Elizabeth Ellis, 20 ans, ont torturé à mort leur amie.

Ils la regardent mourir lentement

Maman de quatre enfants, ses bourreaux lui ont fait vivre un calvaire. Dionne Clark a été ainsi bâillonnée avec du ruban adhésif et ligotée à l’aide d’un câble télé. Ils lui ont ensuite aspergé les yeux d’ammoniaque et ils lui ont infligé 69 blessures au visage, à la tête et sur le corps. Puis, ils l’ont regardé mourir lentement par pur sadisme. D’ailleurs, aucun mobile n’a été avancé.

Ils risquent la perpétuité

Le couple a toujours nié les faits. Toutefois, il a été reconnu coupable jeudi par la Crown Court de Birmingham. Le verdict sera connu lundi. Ils risquent tous les deux la prison à vie. Quant aux parents de Dominic Wallis, ils ont été reconnus coupables de tentative d’entrave à la justice. En effet, ils ont menti à la police et occulté des preuves pour protéger leur fils.

La famille de Dionne a tenu à lui rendre hommage, rapporte Le Nouveau Détective :