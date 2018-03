Royaume-Uni : accro au porno, il tue sa colocataire à coups de marteau

Six heures de film pornographique extrêmes

Les faits remontent à l’été dernier, à Croydon, dans la banlieue sud de Londres, au Royaume-Uni. Lucian Stinci, 34 ans, a sauvagement attaqué sa colocataire, Florina Pastina, une institutrice de 36 ans. Dans la nuit du 18 au 19 juillet 2017, il a l’aspergée d’eau bouillante avant de la frapper 18 fois à la tête avec un marteau.

Auparavant, le trentenaire avait pris de la cocaïne et ingéré une substance proche du Viagra. Il avait également visionné des sites pornographiques extrêmes pendant six heures, montrant des femmes torturées, violées, ligotées et tuées.

Obsédé par sa colocataire

Les neveux de la victime, Claudia Pastina et Nicholas Hellen, tous deux âgés de 25 ans, ont tenté de s’interposer. Cependant ils ont été blessés. Lucian a alors tenté de prendre la fuite. Néanmoins, la police a réussi à l’intercepter. Quant à Florina, elle est décédée deux jours plus tard à l’hôpital.

Après avoir fouillé son ordinateur, la police a retrouvé sept vidéos de sa victime sur un disque dur d’ordinateur. Obsédé par sa colocataire, il avait installé une caméra dans la salle de bain pour l’espionner. Toutefois, elle ne s’intéressait pas à lui.

Lucian Stinci a plaidé coupable vendredi dernier.