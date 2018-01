Il révèle en direct à la télévision le meurtre d’un adolescent il y a 25 ans

Brian Keith Hawkins a fini par avouer le meurtre d’un adolescent de 19 ans survenu il y a 25 ans en direct à la télévision. Il avait lui même sollicité la chaîne de télévision pour se soulager de ce poids sur la conscience.

Un crime resté non-élucidé jusqu’aux aveux

Frank Wesley McAlister avait disparu en mai 1993 après que la police eut retrouvé sa voiture sur le parking d’un magasin, avec beaucoup de sans sur les sièges du véhicule. Un an plus tard, on avait retrouvé son corps dans une forêt.

A l’époque des faits, Frank Wesley McAlister n’était qu’un petit dealer. Il avait commis ce crime alors qu’il était âgé de 20 ans avec deux complices. Ces deniers ont attiré le jeune homme dans une zone déserte pour lui sous-tirer de l’argent afin de s’acheter de la méthamphétamine. Ils l’avaient ensuite poignardé à mort.

Les 3 suspects avaient été interrogés à l’époque comme derniers témoins à avoir vu McAlister vivant, mais faute de preuves, ils avaient été relâchés. Depuis 25 ans, Frank Wesley McAlister portait le poids de la culpabilité sur les épaules, sans jamais avoir osé en parler.

Celui-ci a demandé à boire un soda et à fumer une cigarette avant de passer aux aveux. Il a ensuite été placé en détention provisoire, avec ses deux anciens complices qui ont également été interpellés.