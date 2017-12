Retour sur les faits divers les plus marquants de l’année 2017

On se demande comment l’homme peut parfois être aussi cruel ? MinuteNews revient sur des faits divers qui ont marqué l’ensemble des français en cette année 2017.

Affaire Maëlys :

C’est l’un des faits divers qui a le plus marqué cette année 2017. Malheureusement, la petite de 9 ans disparue le 27 août lors d’un mariage n’a toujours pas été retrouvée. Un des principaux suspects, Nordhal .L est présumé coupable dans cette affaire. En effet, l’homme aurait eu beaucoup d’échanges avec la petite lors de cette soirée de mariage. De plus, plusieurs indices troublent les services de police concernant le jeune homme dans cette disparition. Les parents de Maëlys, gardent toujours l’espoir de retrouver leur petite. Ce triste fait divers nous rappelle ô combien nos vies peuvent basculer dans l’enfer très rapidement. Courage à eux et une pensée à la petite Maëlys.

Affaire Grégory :

La jalousie et la rancœur ont eu raison de la vie du petit Grégory. Le déchirement de deux familles a coûté la vie au petit Grégory, retrouvé ligoté en octobre 1984 dans la Vologne (Vosges).

Cette affaire troublante a passionné les médias et l’opinion publique à l’époque des faits. Les parents du petit Grégory sont dévastés et la famille Villemin est harcelée par des lettres anonymes. La justice révélera la présence d’un « corbeau ».



En 2017, l’affaire du petit Grégory revient sur les devants de la scène avec l’interpellation des époux Jacob. Ils sont suspectés d’avoir écrit les lettres anonymes. Ils sont mis en examen pour enlèvement et séquestration suivis de mort.

Affaire Fiona :

Cécile Bourgeon et son compagnon Berkane Makhlouf sont accusés d’avoir tué la petite Fiona, 5 ans. Son corps n’a jamais été retrouvé. Souvenez-vous en 2013, une mère de famille enceinte de surcroît, pleure devant les cameras en expliquant que sa fille de 5 ans, Fiona aurait disparu dans un parc pendant qu’elle se serait assoupie.

C’est une vraie chaîne de solidarité qui se crée pour retrouver la petite et nous pouvons voir plusieurs fois, la mère et son compagnon affirmer que la petite a été enlevée. Il n’en est rien… les enquêteurs commencent à suspecter le couple mais attendent que la mère de famille accouche pour passer à l’acte. Quelque mois plus tard, Cécile Bourgeon a accouché et la vérité éclate au grand jour. Ils sont suspectés d’avoir battu la petite qui aurait pris un mauvais coup et en serait morte. Ils décident de cacher le corps et de l’enterrer en bordure d’une forêt près du lac d’Aydat, à une vingtaine de kilomètres de Clermont-Ferrand. Ils sont condamnés respectivement à 20 ans de réclusion criminelle pour Berkhane Makhlouf et 5 ans pour Cécile Bourgeon qui a été en partie acquittée le 26 novembre 2016 par la cour d’assises du Puy-de-Dôme. En 2017, un procès en appel a eu lieu. Cela n’a malheureusement rien donné de nouveau sur la triste vérité concernant la mort et l’endroit de corps ou repose cette petite.

Meurtre de Mélodie Massé :

C’est un meurtre effroyable qui s’est passé le 13 septembre 2017 à Ustaritz prés de Bayonne. Une jeune femme enceinte de 8 mois est retrouvée morte par son compagnon, un ex candidat de télé-réalité.

La jeune femme a été violée avant d’être tuée. Un suspect sera arrêté. Il s’agit de Cédric Bernasconi, ce SDF de 38 ans était connu des habitants de la commune. Cet homme avait déjà séjourné en hôpital psychiatrique et était connu pour avoir de gros problèmes mentaux. Malheureusement, ce jour-là, Mélodie Massé a croisé la route de cet homme et n’a eu aucune chance de survivre avec son bébé.

Meurtre d’Alexia Daval :

Cette jeune femme était partie faire son jogging le samedi matin du 30 octobre. Son mari inquiet de ne pas la voir revenir appelle les gendarmes pour signaler la disparition de sa femme, Alexia Daval. Une enquête est ouverte et des recherches sont effectuées. Un corps calciné est retrouvé dans un bois, deux jours après la disparition de la jeune femme. Il s’avère que ce corps retrouvé est bien celui d’Alexia Daval. A ce jour, aucun suspect n’a été officiellement identifié.