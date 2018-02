Rennes : Son train part sans lui, il s’accroche à la porte du wagon

Pour les fumeurs, les pauses des trains en gare sont une petite pause bienvenue. L’occasion d’en griller une rapidement avant de continuer son voyage. Mais, vendredi 9 février peu avant 21h, les choses ont failli très mal tourner pour un passager qui allait vers Brest et descendu en gare de Rennes. Il voit son train repartir devant lui et en désespoir de cause s’accroche à la porte.

Sauvé par un autre passager

Bien sûr, impossible d’imaginer qu’il aurait pu tenir la distance jusqu’à Brest, à l’autre bout de la région. Heureusement pour lui, un autre passager le voit et prévient rapidement un contrôleur comme le racontent nos collègues d’Ouest-France. Le train est rapidement stoppé et le passager recueilli.

La SNCF a décidé de déposer plainte. “Le voyageur s’est accroché au moment du départ. On se demande d’ailleurs comment il a pu s’agripper. Il y a très peu d’espace sur la marche et pas de point d’accroche sur la porte” a expliqué l’entreprise en regrettant que ce passager “ait mis sa vie en danger”. Du côté de la CGT des Cheminots de Rennes, on pointe la disparition des chefs de quai, “un maillon essentiel de la sécurité des trains et des usagers”.