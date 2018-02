Quatre personnes attaquées violemment par deux bouledogues américains

Les faits se sont produits dimanche en milieu d’après-midi à Champs-sur-Marne (Seine et Marne). Un hommage âgé de 82 ans, en pleine balade dominicale a été attaqué par deux bouledogues américains. Ils s’étaient échappés d’un pavillon.

Trois autres riverains blessés

Les animaux avaient l’habitude d’aboyer fortement lorsqu’il y avait du passage. Mais, ce dimanche autour de 15h, le portail était mal fermé. Ils ont donc attaqué un octogénaire passant par là. Le klaxon d’une voiture n’aura pas suffi à les faire fuir et les deux chiens ont finalement réussi à blesser grièvement l’homme au visage, à la main et à la jambe gauche.

La victime ne doit son salut qu’à l’intervention de trois personnes armées de pelles et de bâtons. Le vieil homme a finalement été transporté à la clinique de Brou-sur-Chanterein. Ses sauveurs légèrement blessés ont été conduits au centre hospitalier de Marne-la-Vallée et à Champigny (Val-de-Marne). Les forces de l’ordre, le Samu et les pompiers sont finalement intervenus et les animaux ont été conduits à une fourrière de la fourrière de Chailly-en-Brie.