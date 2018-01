Le premier amour de Nordahl Le Landais témoigne : « C’était une relation magnifique »

Principal suspect dans l’affaire Maëlys, Nordahl Lelandais a été mis en examen il y a 5 mois pour disparition et meurtre dans cette affaire sordide. Il est également suspecté d’avoir assassiné l’ancien militaire Arthur Noyer en avril 2017 ainsi que 2 autres hommes à un festival de musique de sa région en 2011 et 2012. L’homme, qui présente un passé semé d’abus et de relations tumultueuses, a pourtant fait l’objet d’un témoignage étonnant de la part de son ancienne compagne sur TF1.

Un témoignage contradictoire

Cette jeune femme, nommée Adeline, fut le premier amour de Nordahl Lelandais lorsque celui-ci avait 14 ans. Après l’avoir fréquenté 4 ans, la jeune femme en garde un souvenir plutôt positif, dont elle a discuté dans l’émission Sept à Huit de dimanche dernier.

Selon elle, Nordahl était “doux et compréhensif” :

C’était quelqu’un qui me faisait rire. C’était une belle personne, qui rigole, qui est toujours avenant… On avait nos cercles d’amis, on sortait, on allait au lac, on faisait nos balades, c’était une relation magnifique.

Affirme Adeline.

C’est quelqu’un qui ne m’a jamais levé la main dessus, qui ne m’a jamais crié dessus, qui ne m’a jamais insulté. Le Nordahl qui a été décrit ces derniers temps, ce n’est pas du tout celui que j’ai connu

Ajoute-t-elle.

Témoignage troublant lorsque l’on connaît le passé de l’ancien militaire, réformé de l’armée pour “troubles psychologiques” et abus de substances. Ses petites-amies plus récentes ont également décrit un homme violent et manipulateur, qui les filmait sans leur consentement.