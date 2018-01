Un policier américain est filmé en train de battre une femme SDF : la vidéo provoque la colère

C’est dans une station essence de la ville de Decatur aux Etats-Unis que s’est déroulé l’accident. Les responsables de la station avaient appelé la police pour signaler une femme faisant la manche avec insistance auprès de leurs clients. Une fois sur les lieux, l’officier de police a sauvagement battu cette femme sans défense à l’aide d’une matraque.

Une vidéo très violente

La vidéo montre cette femme SDF étalée par terre, hurlant pendant que l’officier de police lui assène une douzaine de coups très violents. On voit clairement que celle-ci n’est pas armée et se trouve dans l’impossibilité physique de menacer le gardien de la paix. A l’issue de ces longues secondes dérangeantes, on peut même entendre ce dernier la menacer de lui tirer dessus.

Devant la violence de tels propos, mêmes les clients présents lors de l’attaque finissent par supplier l’agent de ne pas lui tirer dessus. Après cette interpellation très musclée, la victime, visiblement sonnée, ne cesse de demander “mais qu’est-ce que j’ai fait ?”

Suite à cette bavure, le département de police de la ville a lancé une enquête contre le policier. La vidéo, qui a fait scandale sur les réseaux sociaux, sert aujourd’hui de preuve contre l’agent de police. Celui-ci s’est ensuite maladroitement défendu en affirmant que la jeune femme sans domicile avait essayé de le “repousser” et de sortir par la porte principale, avant de se rapprocher de tenter de lui prendre son badge.