La photo de cette mère enlaçant son fils mourant a fait le tour du monde

C’est une mère éplorée qui a tenu son fils mourant dans ces bras, à travers une image qui a fait le tour du monde. Sue Rogers, mère de Nick Rogers (26 ans), a également affirmé qu’elle espérait que l’agresseur de son fils, un certain Lee Monk (20 ans), “pourrisse en enfer“.

Un drame terrible

Alors qu’il se rendait à la salle de sport, le jeune Nick s’est arrêté pour faire des courses à un supermarché. Au niveau des caisses, celui-ci a rencontré Lee Monk, avec qui il avait déjà eu quelques accrochages par le passé. Les deux jeunes hommes ont alors commencé à se battre et la situation a dégénéré lorsque ce dernier a frappé Nick au visage. Il s’est alors effondré par terre, et ne s’est plus jamais relevé.

Les images capturées par la caméra du supermarché montrent que l’agresseur a continué de frapper le jeune Nick au visage alors que celui-ci gisait déjà inconscient au sol. Plongé dans le coma, celui-ci est mort quelques jours plus tard de ses blessures, entouré de sa famille.

Le jeune Lee Monk a ensuite été reconnu coupable d’homicide involontaire, mais les images du drame n’ont pas permis de l’inculper pour homicide volontaire avec volonté de donner la mort. Voici une photo du jeune homme lors de son arrestation :

Celui-ci a finalement été condamné à 11 années de réclusion criminelle. Une solution qui n’apporte qu’un maigre réconfort à ces parents en deuil.