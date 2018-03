Pérou : une femme emportée par un glissement de terrain qu’elle voulait filmer

Les témoins lui crient de s’éloigner. Mais, cette femme ne les écoute pas. Dimanche, sur la route entre Cusco et Paucartambo au Pérou, cette Péruvienne de 36 ans est morte emportée par un glissement de terrain qu’elle voulait filmer.

Elle voulait filmer avec son téléphone

Cette vidéo qui dure pourtant moins de deux minutes, semble durer une éternité, tant la tension est pressante. On peut y voir une femme de 36 ans, Santusa Nina Huallta, qui voyageait dimanche entre Cusco et Paucartambo au Pérou. Un glissement de terrain bloque la route et les passagers descendent des véhicules en attendant que la situation ne soit réglée. Mais, trop curieuse, cette femme décide de se rapprocher. Sans imaginer que le glissement de terrain n’est peut-être pas terminé.

Alors que plusieurs autres passagers lui crient de s’éloigner et de revenir avec eux, la femme n’écoute pas et continue de filmer le phénomène avec son téléphone. Mais, c’est à ce moment-là qu’un second glissement de terrain se produit et la recouvre en quelques secondes de terre et de roches. Morte sur le coup, elle était selon les premiers éléments de l’enquête en situation d’ébriété au moment des faits. Cette section de route est particulièrement connue pour être dangereuse. Plusieurs accidents mortels se sont déjà déroulés sur les routes péruviennes depuis le début de l’année.