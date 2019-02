Paris : Un incendie fait au moins 10 morts et 37 blessés, une femme interpellée

Le feu s’est déclenché au cœur de la nuit dans un immeuble du 16 -ème arrondissement. Le bilan est lourd, au moins 10 morts et 37 blessés.

Ce mardi matin, une habitante de l’immeuble a été placée en garde à vue. La femme a des antécédents psychiatriques.

Un incendie d’origine criminelle ?

Le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz, a déclaré

Une personne a été interpellée, c’est une femme, elle est actuellement en garde à vue

Une enquête a été ouverte pour « destruction volontaire par incendie ayant entraîné la mort ».

L’enquête a été confiée à la police judiciaire de Paris.

Un bilan provisoire

Aprés plus de cinq heures d’intervention, les pompiers ont finalement réussi à maîtriser le feu. Six pompiers ont été blessés. Toutefois, “le bilan pourrait encore s’alourdir car les opérations de reconnaissance n’ont pas encore eu lieu dans les derniers étages de l’immeuble, là où le feu était le plus violent “.

a expliqué à l’AFP le capitaine Clément Cognon, le porte-parole des pompiers sur place.

Énorme incendie dans le 16e arrondissement à côté de la rue d’Auteuil … des gens sont sur le toit de l’immeuble qui est totalement en flammes ! Sauvez ces gens @PompiersParis pic.twitter.com/xynJ3lBNjo — Chevallier Laetitia (@LaetChevallier) February 5, 2019

Premières images impressionnantes de l'#incendie survenu ce matin à #Paris

Bon courage aux intervenants des @PompiersParis Photos : B. Moser #BSPP pic.twitter.com/JQkFHAN4u5 — Vincent DUQUESNE (@VDQSN) February 5, 2019

Le feu d’apparence criminelle a démarré en plein cœur de la nuit, vers une heure du matin. Les pompiers évoquent une « scène d’une incroyable violence ». Cet immeuble des années 70, comptant huit étages a été ravagé par les flammes. Certains habitants de l’immeuble ont réussi à se réfugier sur le toit pour échapper aux flammes, d’autres, ont appelé au secours depuis leurs fenêtres.

Nous avons dû procéder à de nombreux sauvetages, notamment de certaines personnes qui s’étaient réfugiées sur les toits

a rapporté le porte-parole des pompiers.

Selon lui, une trentaine de personnes ont été évacuées sur les échelles. Le bilan provisoire déplore 10 morts, 37 blessés dont six pompiers.