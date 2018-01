Paris : Ils tentent de brûler un SDF et lui volent son chien

Nous sommes dans la nuit de jeudi à vendredi, sur les coups de 1 heure du matin, dans le 16e arrondissement de Paris. Un sans-abri, comme des milliers d’autres cette nuit-là, tente de dormir, de trouver un peu de chaleur emmitouflé dans son sac de couchage. Mais, il va être attaqué par deux individus.

Ils s’enfuient en volant son chien

Ceux-ci se ruent sur lui et l’aspergent d’essence. Ils tentent alors de le brûler vif. Puis, ils s’enfuient tout en emportant le chien du SDF. Pourquoi la tentative d’immolation ? Pourquoi avoir volé son animal ? On ignore encore les circonstances exactes et la victime a déclaré ne pas connaître les agresseurs. Ce sera désormais aux enquêteurs de tenter d’y voir plus clair.

Heureusement, l’homme malgré une blessure aux jambes n’est pas en danger. Il a été emmené rapidement à l’hôtel Ambroise Paré.