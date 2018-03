Paris : 60 euros d’amende pour avoir pris un couloir en sens interdit dans le métro !

Vous l’ignoriez sans doute mais prendre un couloir à contresens dans le métro de Paris est passible d’une amende. C’est la très mauvaises surprise qu’on eut plusieurs passagers le 27 février. Ils ont dû régler 60 €. La RATP explique qu’il s’agit d’éviter les incidents.

Tout commence sur Twitter. Un premier usager signale la mésaventure qui vient de lui arriver, photographie de l’amende à l’appui. Alors qu’il se trouvait dans la station Concorde sur la ligne 12, il a pris un couloir à contresens le matin du 27 février. Problème, un agent l’a vu en action et a décidé de lui infliger une amende de 60 €. Ce premier message reçoit alors des réponses d’autres internautes qui ont été victimes de la même situation. “C’est inadmissible et injustifiable”, s’énerve un twittos, Samuel Bodin, dont la compagne a reçu une amende.

Contacté par nos collègues de France Info, il explique le contexte de cette amende :

Ma copine emprunte chaque jour le changement entre la ligne 12 et la 1 à Concorde pour aller à La Défense. C’est plus court de prendre le sens interdit et le matin, personne ne vient de La Défense donc globalement il n’y a pas de problème.