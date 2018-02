Les parents de Maëlys redoutent un suicide de Nordahl Lelandais

Cela fait maintenant 6 jours que le corps de Maëlys a été retrouvé, le 14 février 2017, grâce aux indications du meurtrier présumé Nordahl Lelandais. Celui-ci ayant été hospitalisé pour une “crise d’angoisse” la semaine dernière, les parents de la fillette redoutent un suicide du prévenu, et implorent les gendarmes de le surveiller intensément.

Les parents d’Arthur Noyer, autre victime présumée de Nordahl Lelandais, ont fait appel aux surveillants de prison et au personnel de l’hôpital où celui-ci s’est rendu afin d’empêcher un potentiel suicide du prévenu.

À vous Mesdames et Messieurs de la Pénitentiaire et de l’Hôpital, nous vous implorons ; surtout surveillez le bien, qu’il ne puisse au gré d’une inattention fuir lâchement ses responsabilités… Une famille qui veut que cet individu soit jugé, lui qui a encore tant de choses à avouer et à nous dire.