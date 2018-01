Objets nazis mis en vente sur Leboncoin : que s’est-il passé?

Antoine Jouteau, le patron du site français de petites annonces Leboncoin, a présenté ses excuses après que des objets nazis ont été proposés à la vente sur la plateforme. Juste à temps car une organisation juive annonçait déjà son intention de porter plainte.

Les annonces sont restées sur le site moins d’un jour Un internaute a posté samedi une série d’annonces proposant à la vente des objets nazis comme des étoiles jaunes, des casquettes allemandes SS ou encore des brassards nazis.

Ces publications, localisées à Argenteuil, dans le Val-d’Oise, ont été supprimées par le site dans la journée de dimanche.

Je présente mes excuses à tous ceux qui, comme moi (…) ont été choqués.

a réagi dimanche soir sur Twitter le PDG du site d’annonces le plus utilisé de France, qui s’est déclaré «indigné» par «le contenu de ces annonces qui ne respectent pas [les] règles de parution» du site. Il ajoute :

Elles sont malheureusement passées à travers nos contrôles systématiques qui s’appliquent aux 800.000 nouvelles annonces quotidiennes», a-t-il également indiqué. Le site, ajoute-t-il, se réserve le droit «d’engager toutes les poursuites nécessaires vis-à-vis de l’auteur et responsable de l’annonce». https://twitter.com/ajouteau/status/952617500646264833

Un verdict sans équivoque

De son côté, le Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme (BNVCA) évoque des annonces «de nature antisémite notoire». Il a chargé «son conseil (…) de déposer plainte contre les auteurs de cette diffusion illicite», peut-on lire sur son site Internet.

Il a également demandé au Ministre de l’Intérieur Gérard Collomb et à la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah), rattachée au premier ministre Édouard Philippe, de «prendre toutes les mesures administratives et pénales».