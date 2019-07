Nordhal Lelandais : Le témoignage glaçant de sa cousine « si tu dis quelque chose je te tue’. »

En mars 2017, la jeune fille n’a que 14 ans. Elle vient de perdre son père et est agressée sexuellement par son cousin, Nordhal Lelandais.

Nordhal Lelandais a été reconnu coupable pour le meurtre de la petite Maëlys ainsi que la mort du Caporal Noyer. Il est également accusé d’agressions sexuelles par ses deux petites cousines. Aujourd’hui, c’est une autre de ses cousines qui a porté plainte en avril contre lui. Elle explique les faits à BFMTV. Le jour ou elle a été agressée par Nordhal Lelandais, la jeune fille enterre son père. Pour souffler un peu, la jeune fille s’éloigne un peu de chez elle, son cousin Nordhal Lelandais propose de l’accompagner.

On s’est éloigné sur le côté de la maison pour fumer, je pleurais forcément c’était l’enterrement de mon père, confie-t-elle toujours sous le choc de la scène. Il me prend dans ses bras, sauf qu’il descend ses mains. Je sens ses mains descendre dans mon dos, ses mains se mettent sur mes fesses, avec insistance.

L’enfer ne s’arrête pas là pour cette adolescente déjà brisée par la mort de son père. Essayant de le repousser tant bien que mal, Nordhal Lelandais insiste.

Ensuite, il me touche la poitrine je le repousse encore

Elle explique que le regard de son cousin change et devient noir.

Pour échapper à son cousin, elle décide de s’enfuir pour rejoindre sa famille mais menacée par Lelandais, elle ne dira rien.

Lui dit-il. Mais l’affaire ne s’arrête pas car Nordhal Lelandais va continuer à harceler sa cousine par message.

Fin mars, il a commencé à me renvoyer des messages et je lui ai répondu parce que j’avais forcément peur, souffle Charlotte. Il me demandait… il m’a dit c’est quand qu’on se marie, t’es ma petite bombe, que des choses comme ça.