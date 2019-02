Nordahl Lelandais : une quarantaine de dossiers non résolus, rouverts

Une quarantaine de dossiers non-résolus est examiné a annoncé la gendarmerie. Au début de l’année 2018, la cellule de coordination Ariane a été créée pour étudier le parcours de vie de Nordahl Lelandais, mis en cause dans deux affaires criminelles, l’Institution a décidé de créer une unité permanente dédiée aux cold-case.

Nordahl Lelandais, un tueur en série ?

La cellule de coordination Ariane a été créée début 2018, au pôle judiciaire de la gendarmerie nationale à Pontoise pour éclaircir des meurtres non résolus, ou de cadavres non identifiés. Cette cellule enquête sur les liens entre Nordahl Lelandais et d’autres affaires de disparition, survenues en Isère entre 2010 et 2016.

Les enquêteurs ont fait le tri parmi ces 900 dossiers en écartant ceux dont le lieu de disparition semble être éloigné du lieu où vivait Nordahl Lelandais, c’est-à-dire Domessin en Savoie. Les enquêteurs ont également pris en compte la date de disparition, l’âge et le sexe des victimes.

Ces 40 dossiers, on leur a mis une pastille rouge ! Il faut les retravailler, vérifier qu’on n’est pas passé à côté d’un détail important. Non pas pour impliquer Nordhal Lelandais, on ne travaille pas à charge, mais dans l’intérêt des familles.

Explique le Général Lecouffe, sous-directeur de la PJ à la gendarmerie nationale.

A l’issue de cette enquête, une quarantaine de dossiers vont donc être réexaminées. L’ancien maître-chien a déjà été mis en examen pour le meurtre de la petite Maëlys et l’assassinat du Caporal Arthur Noyer.

Plus récemment, il a été mis en examen pour “agression sexuelle” sur deux de ses petites cousines.

Parmi la quarantaine de dossiers évoqués à ce stade, une “majorité” sont des disparitions inquiétantes, “moins d’une dizaine” concernent des mineurs et beaucoup se situent “dans la région Rhône-Alpes, sans que cela soit exclusif”, ont précisé lundi les gendarmes.