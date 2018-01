Nordahl Lelandais : pourquoi ses proches ont été suspectés ?

Suite à la mise en examen de Nordahl Lelandais, principal suspect dans les disparition de la petite Maëlys et d’Arthur Noyer, les enquêteurs se sont penchés sur d’autres affaires similaires dans lesquels celui-ci pourrait être impliqué. Parmi ces cas, deux ont retenu l’attention de la police, car elles concernent des disparus ayant connu des proches de Lelandais.

Deux autres disparitions aux similarités troublantes

Parmi les affaires non élucidées sur lesquelles les enquêteurs travaillent, il y a les disparitions de Jean-Christophe Morin et Ahmed Hamadou. En effet, on a perdu toute trace des jeunes hommes après leur participation à un an d’intervalle au même festival de musique situé à Tamié. Ces disparitions, qui ont eu lieu en 2011 et 2012, présentent des coïncidences troublantes.

En effet, la soeur de Christophe Morin, qui s’est confiée dans Le Dauphiné Libéré, se souvient que son frère connaissait Sven Lelandais. Elle avait en effet aidé ce dernier, qui n’est autre que le frère de Nordahl Lelandais, à trouver un emploi saisonnier en 2016.

Pour ce qui est d’Ahmed Hamadou, un cousin de celui-ci a également affirmé que le disparu connaissait Lelandais de vue, puisqu’ils habitaient dans des villes voisines.

Pour l’instant, Nordahl Lelandais demeure impassible et nie toute implication. La suite de l’enquête nous permettra peut-être d’éclaircir cette énigme.