Nordahl Lelandais a-t-il été abusé à l’adolescence ?

Un nouvel élément apporté par la mère de Nordahl Lelandais au dossier pourrait apporter un éclairage différent sur cet homme jugé comme “instable et serviable”.

Qui est vraiment Nordahl Lelandais ? Le principal suspect dans l’affaire de la disparition de Maëlys voit son nom ressortir dans plusieurs autres affaires. Face à son silence, les enquêteurs doivent s’appuyer ses proches pour le découvrir comme le relatent nos confrères du Monde. C’est sa mère qui témoigne aujourd’hui, évoquant un traumatisme à l’adolescence dont Nordahl Lelandais n’a jamais voulu parler.

Du sport-étude à l’armée

Les faits se seraient déroulés alors qu’il étudiant au collège dans un sport-études. Après une première année, il arrête tout, “suite à quelque chose de grave”. Selon les déclarations de sa mère aux gendarmes, il n’a jamais voulu parler de ce qu’il s’était alors passé. Un ami a confirmé lors d’une audition. “Il se serait passé quelque chose de grave lors de cette période. […] C’est une partie de sa jeunesse qui est un point d’interrogation pour nous”. En quittant le collège, il rentre alors à l’armée.

Selon Anouchka, sa dernière compagne, le trentenaire a été victime d’attouchements lors de cette année de sports-études. «Au départ, cela se passait bien, mais après il pleurait et ne voulait plus y aller», a ainsi déclaré la jeune femme. Selon sa mère, ces informations seraient exactes, surtout alors que le directeur de l’école a été renvoyé pour des abus sur des élèves. Des informations que les enquêteurs pourront utiliser pour dresser le portrait du jeune homme et comprendre son mobile.