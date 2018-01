Nice : Un enfant de 2 ans et demi dans le coma après une “simple” grippe

Cette année, la grippe touche beaucoup les enfants. Un petit garçon âgé de 2 ans et demi, originaire du Var, a été admis aux Urgences de Nice, ce dimanche 14 janvier. L’enfant souffre d’une grippe depuis plusieurs jours, et son état s’est soudainement dégradé. Il n’avait pourtant qu’une simple fièvre ce week-end. Il avait été ausculté par un médecin le vendredi 12 janvier, et il souffrait d’un état grippal. L’enfant n’avait que quelques médicaments pour faire disparaître la fièvre.

Une encéphalite extrêmement grave

Malheureusement, deux jours plus tard, la fièvre était certes tombée, mais l’état du petit garçon s’est détérioré. Les parents, inquiets, l’ont conduit aux Urgences. Les médecins ont alors diagnostiqué une complication neuro-méningée d’origine virale extrêmement grave. Cette encéphalite a plongé l’enfant dans le coma.

Pour éviter toute contamination, les crèches de la ville ont été désinfectées. L’état de l’enfant est encore à ce jour préoccupant.

En 2017, les urgences étaient au bord de la saturation à cause de l’épidémie de grippe.