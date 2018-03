New York : ses voisins sont trop bruyants, il engage un tueur à gages

Un conflit de voisinage rocambolesque

Joel Rosquette, originaire de New York, aux États-Unis, a été arrêté mardi dernier. Il venait d’engager un tueur à gages pour éliminer ses voisins. Selon la CNN, il leur reprochait d’être trop bruyants. Ces derniers organisaient des fêtes, vendaient de la drogue et sous-louaient une de leurs chambres à des étrangers.

Selon le dossier judiciaire, plusieurs résidants de l’immeuble s’étaient déjà plaints de leur comportement auprès du commissariat local, mais en vain ! Joel Rosquette est alors persuadé qu’un policier les protège. Il va imaginer un scénario rocambolesque pour tuer l’agent de police, ainsi que ses voisins.

Une histoire tragi-comique

Joel Rosquette commence ainsi par s’adresser à un « intermédiaire » capable de le mettre en contact avec un tueur à gages. Manque de chance, son interlocuteur est un informateur du FBI. Il va enregistrer leur conversation et lui demander s’il est absolument sûr de vouloir ce meurtre. Il confirmera être à sûr à 110%.

Puis, Joel Rosquette va brusquement décider de ne plus tuer le policier mais directement ses voisins. Cependant, cet ancien chauffeur de bus est au chômage et n’a pas assez d’argent pour payer le faux tueur à gages. Il élabore donc un nouveau plan et demande au tueur d’élimer l’employé d’une station essence pour lui voler sa caisse et financer l’assassinat de ses voisins.

Après lui avoir fait croire qu’il a volé et tué le pompiste, les deux hommes se rencontrent enfin. Sur place, l’ex-chauffeur du bus exige que ses voisins soient éliminés. Estimant avoir assez de preuves, les autorités décident de l’arrêter. Désormais en prison, il risque une peine de 30 ans de réclusion.