Mort de Naomi Musenga : Les parents de la jeune femme ont “l’impression de se faire balader”

Le 29 dĂ©cembre dernier, Naomi Musenga dĂ©cĂ©dait Ă Starsbourg, après avoir Ă©tĂ© raillĂ©e par une opĂ©ratrice du Samu. L’enregistrement de l’appel, rendu public par les parents de la jeune femme, avait alors provoquĂ© de vives rĂ©actions notamment dans la sphère politique. Depuis, Honorine et Mukole Musenga avaient saisi le procureur de la RĂ©publique de Strasbourg. Or, les parents Naomi, morte d’une “dĂ©faillance multiviscĂ©rale sur choc hĂ©morragique”, assurent ne toujours pas connaĂ®tre les causes rĂ©elles du dĂ©cès de leur fille.

“Je suis toujours Ă la recherche de ce qui a tuĂ© ma fille”

Selon nos confrères de BFM TV, Honorine et Mukole Musenga sont sortis déçus d’un rendez-vous avec Christophe Gautier, le directeur gĂ©nĂ©ral des hĂ´pitaux universitaires de Strasbourg (HUS). Ce mercredi 23 mai, ils ont regrettĂ© n’avoir toujours aucune rĂ©ponse, malgrĂ© les deux heures d’entretien.

Je suis toujours à la recherche de ce qui a tué ma fille

a déclaré Honorine Musenga, la mère de la jeune femme.

En entrant, on espĂ©rait qu’il y aurait des rĂ©ponses, mais il n’y a pas grand chose. (…) Nous en sommes encore une fois Ă ces mĂŞmes questionnements et Ă cette Ă©ternelle attente

ajoute-t-elle alors que l’entretien, prĂ©vu depuis dĂ©but mai, devait faire le point sur l’enquĂŞte administrative ouverte par l’hĂ´pital.

Mukole Musenga, le père de Naomi, a également avoué ses regrets.

L’impression de se faire balader ne fait que continuer

Pour l’un des avocats de la famille Musenga, maĂ®tre Mohamed Aachour, “c’est le rendez-vous de la frustration”. De fait, suite Ă la mĂ©diatisation l’affaire, l’Inspection gĂ©nĂ©rale des affaires sociales (Igas) avait Ă©tĂ© saisie par la ministre de la SantĂ© Agnès Buzyn. Or, l’Igas, qui “a pris le relais sur l’enquĂŞte”, a seulement indiquĂ© “ne donner aucune information sur ses missions en cours”.

L’enquĂŞte interne menĂ©e par l’hĂ´pital cède la main Ă celle de l’Igas (…) et de ce fait, ils (la direction de l’hĂ´pital, ndlr) ne sont pas autorisĂ©s par la procĂ©dure Ă donner des informations aux parents

Explique maître Mohamed Aachour

Une situation “incomprĂ©hensible”

Selon nos confrères, le parquet de Strasbourg a également ouvert une enquête préliminaire confiée à la direction régionale de la police judiciaire (DRPJ) Grand Est.

Toutefois, l’information judiciaire n’est pas ouverte. Par consĂ©quent, les parents de Naomi Musenga ne peuvent pas avoir accès aux Ă©lĂ©ments de l’enquĂŞte. Une situation “incomprĂ©hensible” pour MaĂ®tre Aachour.

Cela va faire six mois que leur fille est dĂ©cĂ©dĂ©e et six mois qu’ils ont toujours les mĂŞmes questions

a-t-il regretté.

L’opĂ©ratrice du Samu du Bas-Rhin, qui n’avait pas prise au sĂ©rieux Naomi Musenga est toujours suspendue “Ă titre conservatoire”. Des opĂ©ratrices ainsi que les HUS ont portĂ© plainte contre X après avoir Ă©tĂ© menacĂ©s par tĂ©lĂ©phone et sur les rĂ©seaux sociaux.