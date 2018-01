Un millionnaire engage des danseuses nues pour les 12 ans de son fils

C’est un cadeau plutôt osé pour un jeune garçon pré-pubère ! En effet, un millionnaire a offert à son fils 2 stripteaseuses quasiment nues pour son douzième anniversaire. Les images tournées lors de cette fête par ailleurs somptueuse ont désormais fait le tour du monde.

Un cadeau “spécial”

Ce père légèrement irresponsable souhaitait en effet “faire de son fils un vrai homme“ en recrutant ces deux femmes nues. Sur les images tournées, on peut voir le jeune homme au milieu des stripteaseuses, qui effectuent sur lui un lap-dance endiablé.

A plusieurs reprise, l’une d’entre elle vient placer les mains du garçon sur les seins de l’autre et l’invitent ensuite à se lever pour aller danser. Celui-ci est alors torse nu, et cela ne semble pas le gêner, d’autant que l’on peut voir son père le rejoindre et le féliciter.

Ces images hallucinantes sont ensuite devenues virales sur les réseaux sociaux. Elles témoignent malheureusement de la vivacité de certains préjugés machistes. Devenir un homme, est-ce avoir assez d’argent pour s’acheter les services de femmes nues ?

Ces images, reprises ensuite par la chaîne de télévision espagnole Estrella TV, ont suscité de nombreux commentaires dénonçant ce genre de pratiques. Cette histoire l’illustre parfaitement : la “beaufitude” n’a visiblement aucune limite.