Meurtre de Mireille Knoll : La piste antisémite remise en cause par un suspect

Paris, Mars 2018, Mireille Knoll, 85 ans, a été poignardée dans son appartement.

Deux hommes, Alex C. et Yacine M. s’accusent mutuellement du meurtre.

Alex C. soutenait que son complice avait agi par antisémitisme. Il a démenti une partie de ses propos.

Revirement à 180 degrés

Rebondissement inattendu dans l’affaire Mireille Knoll, dont le caractère antisĂ©mite retenu par le parquet avait Ă©mu la France, jusque dans ses plus hautes sphères. Emmanuel Macron y avait vu le signe d’un “obscurantisme barbare”, son ministre de l’IntĂ©rieur, GĂ©rard Collomb, avait dĂ©noncĂ© les “stĂ©rĂ©otypes” Ă l’origine du crime.

Alex C., cambrioleur rĂ©cidiviste, et Yacine M., 28 ans, voisin de Mireille Knoll, ont Ă©tĂ© mis en examen pour “homicide Ă raison de l’appartenance religieuse de la victime”. Les jeunes dĂ©linquants sont soupçonnĂ©s d’avoir participĂ© au meurtre de la retraitĂ©e juive de 85 ans, tuĂ©e au couteau et brĂ»lĂ©e dans son appartement du 11e arrondissement de Paris en mars dernier. En l’absence de tĂ©moins, c’est principalement sur des propos tenus par Alex C. que le parquet s’était fondĂ© pour retenir la circonstance aggravante d’antisĂ©mitisme.

InterrogĂ© par un juge d’instruction le 13 avril, Alex C, est revenu sur ses premières dĂ©clarations recueillies lors de sa garde Ă vue, selon Le Parisien, qui a pu consulter le compte rendu.

Lors de sa première audition, il avait déclaré que son complice Yacine M., qu’il accuse d’avoir porté les coups mortels, aurait reproché à la vieille dame « les moyens financiers et la bonne situation des juifs ».

Cependant, le 13 avril, il est revenu sur ses propos :

Ils ont juste parlé de la guerre de 39-45 avec l’extermination des juifs et de la libération d’Algérie.

Il s’est justifiĂ© :

J’ai cru entendre parler de certaines conversations, qu’en fait, je n’ai pas entendues. J’étais sous le choc.

La vengeance, nouveau motif ?

Il évoque désormais l’hypothèse d’une possible rancoeur. Le suspect a été condamné pour des faits d’agression sexuelle sur la fille mineure de l’aide à domicile de Mireille Knoll. Selon Alex C., il reprochait à l’octogénaire de n’avoir pas pu assister à l’enterrement de sa sœur décédée lors de sa détention. Le coaccusé affirme avoir vu Yacine M. entrer dans une rage folle et traîner l’octogénaire dans sa chambre puis la poignarder.

Alex C. aurait entendu la dernière conversation entre Mireille Knoll et Yacine M.

Il lui disait : “Tu vas me le payer, j’ai pas Ă©tĂ© Ă l’enterrement de ma soeur. Tu m’as balancĂ©.” (…) Madame Knoll disait : “laisse-moi tranquille, je n’ai rien Ă voir par rapport Ă la mort de ta soeur.

Il ajoute :

Il lui a mis plusieurs coups de couteau. Le dernier, c’était dans la carotide. Il l’a étranglée et il m’a dit : Regarde, elle n’est plus en vie, elle a payé pour ce qu’elle a fait.

Une nouvelle expertise atteste de blessures au cou.”Le dĂ©cès est consĂ©cutif Ă de multiples plaies par arme blanche, dont une cardiaque (au niveau du cĹ“ur)”, Ă©crit le mĂ©decin lĂ©giste.

Alex C. confirme que Yacine M a bien dit, sans crier, “Allah akbar”, mais que selon lui, il n’y avait aucun caractère antisĂ©mite. Selon son avocat, citĂ© par le Parisien, “la justice est allĂ©e trop vite sur le mobile antisĂ©mite”. “Mon client ne connaissait pas Mireille Knoll alors que Yacine M. entretenait un contentieux avec elle”, observe-t-il

Un revirement auquel l’avocat de la famille de Mireille Knoll, Me Gilles-William Goldnadel, n’apporte aucun crĂ©dit. “En gĂ©nĂ©ral, on apporte plus d’importance aux dĂ©clarations spontanĂ©es qu’au revirement de situation qui peuvent ĂŞtre induit pas plusieurs facteurs”, assène l’avocat.

Un crime peut être à la fois antisémite et crapuleux.

poursuit-il.

Le fils de la victime, Daniel Knoll, a également réagi. Il a déclaré à Europe 1 :

J’ai une certaine indiffĂ©rence quand de la racaille change sa version. Ces gens-lĂ , je n’ai aucune confiance en ce qu’ils peuvent dire vu ce qu’ils ont fait.

Mardi 22 mai, c’était au tour de Yacine M. de livrer sa version des faits. En garde Ă vue, ce dernier avait indiquĂ© qu’il savait que l’octogĂ©naire Ă©tait de confession juive mais il avait contestĂ© le mobile antisĂ©mite. Depuis leur interpellation, les deux hommes se rejettent la responsabilitĂ© du crime. Selon Le Parisien, Alex C. a demandĂ©, dans une lettre au juge d’instruction datĂ©e du 18 avril, une confrontation avec Yacine M.