Marie Laguerre saisira la justice pour harcèlement sur les réseaux sociaux

Actuellement, Marie Laguerre est une icône de la libération de la parole des femmes. Cette jeune femme de 22 ans est victime de nombreuses menaces et intimidations aussi bien dans les rues que sur Internet.

Marie Laguerre est une étudiante de 22 ans. Récemment, elle a été harcelée et giflée en pleine rue à Paris. De même, elle est la cible de nombreuses attaques, menaces et intimidations sur les réseaux sociaux.

L’avocate de Marie Laguerre, Me Noémie Saidi-Cottier déclare :

Nous sommes en train de faire le tri entre les différents messages entre ce qui relève de l’injure, de l’insulte, des menaces de mort, ou ce qui est privé ou envoyé en message privé

En effet, cette femme de loi a confirmé l’information de la LCI auprès de BFMTV selon laquelle Marie Laguerre va porter plainte.

Agression physique et verbale

D’ailleurs, le mardi 24 juillet 2018, un homme a même tenté d’agresser physiquement la jeune femme. L’homme l’a suivie et lui a lancé des « bruits, commentaires, sifflements et coups de langue sales ». Parmi lesquels, un «ta gueule » suivi d’une lancée de cendrier en direction du visage de Marie Laguerre.

Marie Laguerre a publié la vidéo sur Facebook

Néanmoins, la jeune femme a réussi à filmer toute la scène qu’elle a diffusée sur son compte Facebook. Les autorités ont appréhendé l’agresseur en août 2018. De plus, la justice l’a condamné à un an de prison avec six mois de sursis.

La vidéo a eu un double effet

Toutefois, si la vidéo a suscité le soutien de plusieurs internautes, elle a aussi ravivé la colère des intimidateurs de Marie Laguerre. Effectivement, on relève plus de menaces, d’insultes, d’attaques et même, d’appels au viol.

Me Noémie Saïdi-Cottier soutient que Marie Laguerre veut sensibiliser les femmes à faire appel à la justice lorsqu’elles font l’objet d’intimidations et de violences.