Une mamie de 81 ans violée dans la rue par un SDF

La victime rentrait de chez une amie quand elle a été violée dans la rue dans le village de Cadillac en Gironde. Le suspect est un SDF de 57 ans.

Identifié grâce aux caméras de vidéosurveillance

La scène se déroule autour de minuit, à Cadillac en Gironde. Derrière l’église, une femme de 81 ans est agressée sexuellement dans la rue de la Chapelle-d’Epernon. Elle sortait alors de chez une amie chez qui elle avait passé la soirée. Suite à ses cris et appels au secours, une riveraine prévient les gendarmes. Mais, le temps que ceux-ci arrivent, l’agresseur s’était enfui. Les forces de l’ordre ont donc seulement pu conduire l’octogénaire à l’hôpital selon nos confrères de Sud-Ouest.

Grâce aux caméras de surveillance du village et à différents témoignages,ils parviennent à identifier le suspect les jours suivants. Sept patrouilles et hélicoptères sont alors mis à contribution pour réussir à l’arrêter jeudi matin. L’homme a résisté et endommagé deux véhicules de gendarmerie au volant de sa voiture. Placé en garde à vue, il a ensuite été déféré devant le parquet de Bordeaux. Dans le petit village, le viol a choqué. “C’est une dame de Cadillac bien connue, une mamie qui passait une soirée chez une amie et rentrait chez elle” souligne le maire.