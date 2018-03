Maine-et-Loire : Il perd son permis au bout de… quatre heures !

Il s’agit sans doute d’un certain type de record. Samedi 3 mars, dans le Maine-et-Loire un jeune homme qui avait eu son permis de conduire quelques heures plus tôt a été contrôlé après avoir consommé des stupéfiants.

Contrôlé positif à l’héroïne et à la cocaïne

On imagine sans peine l’horreur qui a du traverser l’esprit de jeune homme de 25 ans samedi 3 mars à Doué-la-Fontaine. Il vient quelques heures plus tôt d’obtenir son permis de conduire après passé l’examen le 1er mars. Il est 18h30 lorsque sur cette route du Maine-et-Loire, il est contrôlé par les gendarmes du peloton motorisé de Vivy raconte Ouest-France. Pour beaucoup, ce serait une première expérience à raconter à la famille. Mais, il sait sans doute déjà qu’il est perdu.

En effet, le jeune homme a consommé des stupéfiants plus tôt dans la journée. En l’occurrence de la cocaïne et de l’héroïne. Alors lorsque les gendarmes lui font passer un test de dépistage, il ne se fait guère d’illusion. Le résultat et sans appel. La voiture est tout de suite immobilisée et son permis lui est retiré. Puisqu’il s’agissait d’un permis probatoire comptant seulement 6 points, il a été directement annulé. Seulement quatre heures après l’avoir obtenu.