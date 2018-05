Loire : Deux enfants de 5 et 6 ans sèment la terreur dans une école, le maire décide de fermer l’établissement

Daniel Bezin, maire de Saint-Victor sur Rhins a pris la dĂ©cision de fermer l’Ă©tablissement scolaire de sa commune. Pour cause, deux enfants âgĂ©s de 5 et 6 ans sont ingĂ©rables. “Insultes, crachats, coups de pieds”, le maire tente d’attirer l’attention de l’Education nationale sur le comportement des deux Ă©lèves

Ce mardi 22 mai, l’Ă©cole primaire de Saint-Victor-sur-Rhins restera fermĂ©e. Pour cause, le maire de la commune, Daniel Bezin, tente d’attirer l’attention de l’Education nationale sur le comportement de deux Ă©lèves violents. Selon Le Progrès, ces derniers, âgĂ©s de cinq et six ans, perturbent depuis deux ans la vie de l’Ă©tablissement.

Violence et crachats

Saint-Victor-sur-Rhins, commune de la Loire de 1.200 habitants, ne s’attendait sĂ»rement pas Ă ĂŞtre mĂ©diatisĂ©e pour ce genre d’histoire. De fait, tout part du comportement de deux Ă©coliers. Ă‚gĂ©s de cinq et six ans, ils posent visiblement de nombreux problèmes de comportements, avec notamment des insultes et des violences.

Ce sont des enfants qui ont des crises de nerfs, et qui sont difficilement gĂ©rables, que ce soit verbalement ou physiquement. C’est des insultes, des crachats, des coups de pieds, aux maĂ®tresses ou aux petits copains et petites copines.

Raconte Daniel Bezin le maire de la commune.

25 points de suture pour une enseignante

L’incident de trop s’est produit jeudi 17 mai racontent nos confrères. Alors que l’Ă©lève de CP tente de quitter la classe en plein cours, l’enseignante qui tente de le rattraper trĂ©buche. Elle percute alors un porte-manteaux et s’ouvre le front. Sa blessure lui nĂ©cessite la pose de plusieurs points de suture.

Elle s’est ouvert le front sur dix centimètres et a reçu plus de 25 points de suture et un arrĂŞt de travail d’une semaine.

a déploré Mme Tournus, adjointe à la vie scolaire.

Jeudi lorsque je suis arrivĂ©e dans l’Ă©cole, j’ai trouvĂ© six enseignantes et trois AVS en pleurs.

Ajoute-t-elle.

MalgrĂ© les alertes de la directrice de l’Ă©cole Ă la direction acadĂ©mique, les Ă©coliers posent problème depuis près de deux ans. Une situation insoutenable pour Daniel Bezin qui a dĂ©cidĂ© de prendre une dĂ©cision forte. En effet, le maire de la commune a pris la dĂ©cision de fermer l’Ă©tablissement qui accueille 140 enfants rĂ©partis dans 6 classes. Selon lui, les deux enfants feraient rĂ©gulièrement “des crises”. Et ce, malgrĂ© qu’ils soient accompagnĂ©s par des assistantes de vie scolaire et par les institutrices.

Nous attendons des rĂ©ponses de l’inspection acadĂ©mique lors du conseil d’Ă©cole extraordinaire programmĂ© mardi soir.

ajoute Delphine Tournus.

Or, le directeur académique Jean-Pierre Batailler déplore cette décision :

Un enfant ne justifie pas la fermeture d’une école.

En attendant la mise en place d’une rĂ©union avec les familles des deux enfants, un service minimum d’accueil a Ă©tĂ© mis en place mardi 22 mai pour les parents ne pouvant faire garder leur enfant.