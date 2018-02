L’homme qui avait traîné un chien avec son scooter est en détention

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux avait fait beaucoup de bruit il y a quelques jours. On y voyait, à Bobigny, un chien être traîné de force derrière un scooter. Face aux réactions des internautes et à la violence des gestes, deux associations de défense des animaux ont porté plainte. L’animal est désormais en sécurité et l’auteur des faits en détention.

Des blessures graves pour l’animal

Les images ne laissaient guère de place au doute. L’animal a été gravement blessé pendant les faits. Agé de 3 ans, de race american staffordshire, il était gravement blessé aux pattes, au ventre et au museau. Gucci de son nom a finalement été pris en charge dans un refuge de Morainvilliers (Yvelines) après avoir été secouru par la Fondation d’aide aux animaux.

L’auteur des faits, un habitant de Bobigny et âgé de 20 ans a été interpellé puis placé en garde à vue. Après avoir reconnu les faits lors d’une comparution immédiate, il a été placé en détention. Le propriétaire du chien a aussi été placé en garde à vue.