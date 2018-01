Le père d’Estelle Mouzin, dispaue depuis 15 ans, sans illusion mais combatif

Inutile d’attendre de lui qu’il s’épanche sur sa douleur. Quand on lui demande s’il garde encore espoir, cet expert en risques industriels avance des statistiques :

La seule chose qu’on peut dire, c’est que les enfants sont en général assassinés dans les heures ou les jours qui suivent leur enlèvement. Pour le reste, on est dans le fantasme pur car on n’a pas d’informations. Et ça, c’est insoutenable.

Il y a des exceptions, mais elles ne sont absolument pas représentatives