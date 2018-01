Le Havre : Elle pense que son bébé mort-né a été jeté aux toilettes par l’hôpital

Les faits ont eu lieu au mois d’octobre dernier. Une jeune femme, Anne-Sophie, était enceinte de 4 mois. Âgée de 29 ans, elle a appris une terrible nouvelle. En effet, le cœur de son bébé s’était arrêté de battre. Son praticien lui a annoncé avec délicatesse la perte de son enfant. Elle apprendra plus tard que son bébé était en réalité atteint d’une trisomie 18, une maladie génétique très rare.

La jeune femme est alors suivie par l’hôpital Jacques-Monod au Havre, pour subir un avortement médicamenteux. Il aura lieu le 6 octobre, alors qu’Anne-Sophie est hospitalisée. La jeune femme est sortie du silence auprès du journal Paris Normandie, pour raconter sa triste histoire :

Le vendredi 6 octobre, à 7 h 30, une sage-femme est venue me placer les premiers comprimés pour provoquer les contractions. À 8 h, elles ont commencé mais à 9 h 30 ne pouvant plus tenir à cause du mal de ventre, je suis allée aux toilettes, et là j’ai perdu les eaux.