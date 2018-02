Le cadavre d’un nourrisson trouvé au centre de déchets de Marseille

Il n’aura pas fallu longtemps aux médecins pour comprendre le drame qui venait de se nouer. Mardi, une jeune femme se présente à l’hôpital Saint-Joseph dans le 8e arrondissement de Marseille souffrant d’une importante hémorragie. Elle venait tout juste d’accoucher.

Un accouchement dans des conditions précaires

Quand les médecins ont compris l’origine du problème, la jeune fille a très vite reconnu la situation. Selon nos confrères de la Provence, elle avait accouché la veille chez une de ses amies dans le quartier de la Capelette, dans le 10e arrondissement de Marseille. Elle a alors décrit des conditions particulièrement précaires. Surtout, selon elle, le nouveau-né qui avait un peu plus de six mois était inanimé. Elle l’aurait alors enveloppé dans un sac en plastique puis jeté dans le conteneur à poubelles le plus proche.

Face à ces éléments, les forces de l’ordre se sont mobilisées pour tenter de retrouver le fœtus disparu. Celui-ci a finalement été découvert aux environs de 21h dans un centre de traitement des déchets. Une autopsie devra maintenant être réalisé pour savoir si le bébé était mort-né ou viable. Dans le second cas, la jeune femme pourrait être poursuivie pour meurtre.