Une jeune femme défigurée à coups de couteau pendant qu’elle promenait son chien

Cette violente attaque a eu lieu mardi vers 23h, alors que la victime, âgée d’une vingtaine d’années, promenait le chien de son compagnon dans une rue de la commune de Seyssinet-Pariset en Isère, près de Grenoble.

Une agression très violente

Pour une raison inconnue, deux hommes se sont approchés d’elle avant de lui asséner plusieurs coups de couteau au visage et de s’enfuir en courant. La jeune femme a été secourue par les sapeurs-pompiers et envoyée en urgence à l’hôpital Michallon de Grenoble, où elle a été transférée à l’unité de chirurgie reconstructrice.

Ses blessures sont très profondes et la laisseront défigurée à vie. Ainsi, la jeune femme a subi plusieurs opérations qui ont nécessité plus d’une vingtaine de points de suture. Toutefois, celle-ci a pu sortir assez rapidement de l’hôpital, hier soir. Elle restera en observation encore un bout de temps et devrait subir d’autres opérations de reconstruction du visage.

Les raisons de cette agression restent encore très obscures. S’agit-il d’une attaque gratuite, ou la jeune femme était-elle impliquée dans des affaires troubles qui auraient pu susciter une volonté de vengeance ? A moins que son conjoint soit lié à des milieux infréquentables ? Les gendarmes se penchent actuellement sur cette affaire et tenteront d’en démêler les tenants et les aboutissants.