Israël : Miraculé, il survit à un tir de harpon au visage

L’image est impressionnante. Un harpon de 60 centimètres a traversé son visage. La victime Netanel, âgé de 28 ans ne doit sa survie qu’à de la chance et à la proximité immédiate d’un hôpital.

“A un centimètre près, il était mort”

Le 6 février dernier, Netanel, 28 ans se trouve dans une voiture dans la ville d’Haifa au nord d’Israël. Dans des circonstances encore méconnues, il est attaqué. Mais, pas avec une arme à feu ou un pistolet. Son agresseur utilise un harpon, une arme utilisée en général pour la chasse au requin. Et c’est le visage qui est ciblé en plus ! Le tir lui traverse le visage. Très vite, il se rend donc à l’hôpital Carmel à Haifa qui se trouve à moins de 200 mètres de lui.

C’est là-bas que le reçoit le docteur Gustavo Moiguer, chef du département de chirurgie maxillo-faciale. Interrogé par l’AFP, celui-ci ne revient toujours pas de ce qu’il a vu.

C’était comme dans un des westerns de mon enfance, à un centimètre près, il était mort

En effet, le harpon a épargné le cerveau et l’œil. Mais, en plus, il s’est arrêté sur le côté gauche du cou. Juste à temps pour éviter de gros vaisseaux sanguins. Les médecins ont finalement pu retirer le harpon et le jeune homme est sorti deux jours plus tard. Avec une belle photo souvenir et sans doute quelques cicatrices. La police enquête désormais pour comprendre ce qu’il s’est passé.