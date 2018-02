Inde : Il vole le rein de sa femme en contrepartie d’une dot non versée par sa belle-famille

Le 5 février dernier, en Inde, la police a mis la main sur un homme ayant volé sa femme. Mais comme le rapporte The Telegraph, Biswajit Sarkar ne s’est pas contenté de dérober un bien… mais plutôt un organe !

En effet, Rita Haldar, 28 ans, a été amputée d’un rein à cause des mauvaises intentions de son mari. Il y a deux ans, tandis qu’elle se plaint d’une douleur à l’abdomen, la décision est prise de l’emmener consulter dans une clinique privée de Calcutta. Mais d’après la jeune femme, les choses se sont envenimées.

Avant de partir chez le médecin, à Calcutta, nous avons été hébergés chez un parent. On m’a donné une boisson gazeuse, et je me suis sentie somnolente. Le lendemain, j’ai consulté le médecin, qui m’a opérée le jour suivant.

Raconte au journal The Telegraph celle qui pensait se faire opérer pour soigner une appendicite.

Le verdict tombe : Le rein droit est manquant

Bien des mois plus tard, Rita est prise de nouveaux maux de ventre. Un médecin lui prescrit une échographie et le verdict tombe : il lui manque son rein droit. Très vite, elle soupçonne son mari qu’elle a épousé 12 ans plus tôt. Dans un entretien accordé à Hindustan Times, elle déclare :

J’ai soudain compris pourquoi mon mari ne voulait pas que je parle de l’opération à ma famille. Il a vendu mon rein parce que ma famille ne pouvait pas lui payer la dot.

Cela faisait des années qu’il se plaignait de ne pas avoir touché d’argent de sa belle-famille pour son mariage…

Sous le choc, la jeune femme a décidé de déposer plainte contre son époux mais également contre son beau-frère et sa belle-mère. Après avoir été questionnés par les enquêteurs, les frères ont avoué qu’ils avaient vendu le rein à un homme d’affaires.

La police indienne doit poursuivre son enquête afin de démêler les responsabilités de chacun et notamment celles de la clinique où s’est déroulée l’opération.