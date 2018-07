Inde : Il viole un bébé de 7 mois et est condamné à mort

Un jeune homme de 19 ans vient d’être condamné à la peine de mort pour avoir kidnappé une petite fille âgée de 7 mois puis pour l’avoir ensuite violée dans une école. L’enfant a été retrouvé en larmes, et l’examen médical a confirmé le viol.

Les faits se sont déroulés en Inde. C’est la première fois qu’un violeur est condamné à mort depuis la parution de la nouvelle loi. Cette dernière permet d’imposer la peine capitale aux violeurs d’enfants de moins de 12 ans dans l’État de Rajasthan.

Une première dans le pays

L’homme a rapidement été identifié par les autorités suite au viol du bébé. Il a été écroué puis mis en examen. Le procès a duré 30 jours, et finalement, il a été reconnu coupable. Il est connu sous le nom de Pintu, et le tribunal a opté pour la peine de mort.

Suman Sharma, présidente de la Commission des femmes de l’État, est sortie du silence suite à l’annonce de la sentence. Elle s’est exprimée auprès du journal Times of India et a déclaré :

Ça apportera un soulagement aux mères qui s’inquiètent de la sécurité de leurs filles

Une loi nouvelle

Cette nouvelle loi a été introduite en mars 2018. Elle est entrée en application au mois de mai. Autant dire donc que l’application est rapide. C’est d’ailleurs la première fois dans cet Etat indien que l’accusé est condamné en si peu de temps.

Le viol est une véritable problématique dans le pays et c’est pour cette raison que cette loi a été votée par la majorité. Depuis 2012 notamment, la communauté internationale veille à ce que le pays prenne des mesures fortes pour éviter un nouveau drame comme celui de Jyoti Singh Pandey. La jeune femme âgée de 23 ans a été violée et mutilée dans un autobus. Ses blessures étaient si graves qu’elle en est décédée, ce qui a énormément choqué et bouleversé l’opinion publique.

Malheureusement, le chemin est encore long. En effet, les viols sont extrêmement nombreux. Ainsi, durant ces dernières semaines, on apprend qu’une jeune fille de 12 ans a été violée par 18 hommes pendant 7 mois ou encore d’une fille a été violée par 10 hommes et que c’était si violent qu’elle a fini par perdre connaissance. Des faits terribles…

La loi pourrait modifier la donne. L’homme de 19 ans a violé un bébé et a été condamné à mort. Un tournant dans l’histoire de l’Inde.